L'amour est dans le pré 2017 : Karine Le Marchand bouleversée par un agriculteur

Lundi 19 juin, M6 lance la 12e saison de L'amour est dans le pré. Alors que l'on sait déjà qu'un pacs, un emménagement et d'incroyables retrouvailles sont au programme, dans une interview accordée à Télé 7 Jours, Karine Le Marchand a dévoilé l'identité de l'un des agriculteurs qui l'a le plus émue.

Il est question de Gérard (52 ans), alias "Gégé". Un éleveur de vaches et brebis allaitantes en Nouvelle-Aquitaine. "Gégé touche en plein coeur. Pour moi, il est l'ADN même de L'amour est dans le pré, déclare-t-elle. C'est quelqu'un qui par son éloignement, son manque de confiance en soi, son entourage, n'aurait sans doute jamais rencontré personne. Et l'émission a tout bouleversé." Gérard qui était en quête d'une "femme assez grande, au moins 1,68 mètre. Fine, fine. Bien les formes quand même (sic) car comme on dit : quand il y en a un peu, ça arrange la viande", aurait-il trouvé l'amour ? Il faudra sans doute attendre la diffusion des épisodes pour en savoir plus.

L'aventure ADP a en tout cas beaucoup apporté à Gégé. Karine Le Marchand confirme : "Il nous a même confié que ce changement avait débuté dès la diffusion de son portrait, en janvier dernier. Parce qu'autour de lui, on lui en a parlé, on l'a félicité. Gégé, j'ai du mal à le voir sans éprouver le besoin de le toucher tellement... comment dire ?... iellement il m'émeut."

Magazine Télé 7 Jours en kiosques le 12 juin 2017.