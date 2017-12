L'amour est dans le pré 2018 : Date de diffusion et grosse nouveauté dévoilées !

Après le succès fou rencontré depuis une dizaine d'années, L'amour est dans le pré fait son grand retour pour une treizième saison. En effet, dès 21h le 15 janvier 2018, les portraits des agriculteurs seront diffusés sur M6.

Cette année, quatorze célibataires - éleveur d'huîtres, producteur de miel ou encore maraîcher - tenteront de trouver l'amour devant les caméras de la chaîne et avec l'aide de Karine Le Marchand. Parmi eux, deux femmes et douze hommes, âgés de 31 à 57 ans.

Comme le prévoit l'émission, les agriculteurs au casting viennent des quatre coins du territoire français. Et, pour la première fois dans L'amour est dans le pré 2018, l'un d'entre eux vient tout droit d'un département d'Outre-Mer : l'île de la Réunion !

Pour rappel, Karine Le Marchand avait déjà laissé quelques indices à ce sujet. Sur Twitter et Instagram, elle s'était affichée au beau milieu d'un paysage verdoyant, indiquant avoir fait "11 heures de vol" pour y arriver. Plus tard, l'animatrice a révélé avoir passé 36 heures sur place avant un retour à Paris. "Mais ça valait les collants de contention", a-t-elle ajouté, non sans humour.