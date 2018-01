L'amour est dans le pré 2018 : Thomas craquant, Thierry timide et Vincent coquin

Et c'est reparti ! Lundi 22 janvier 2018, M6 nous a donné rendez-vous avec la 2e partie des portraits de cette 13e saison de L'amour est dans le pré. Cette année, quatorze célibataires, deux femmes et douze hommes, âgés de 31 à 57 ans, tenteront de trouver l'amour devant les caméras.

Ce lundi, Karine Le Marchand nous a proposé de faire la connaissance des 7 derniers agriculteurs de la saison, Thierry, Vincent, Thomas, Aude, Jacques, Jean-Claude et Samuel. Qui sont-ils ? La suite est faite pour vous.

Thierry : Le grand timide

Thierry a 38 ans. Il est éleveur de vaches allaitantes en Occitanie. C'est un grand timide ! Karine Le Marchand le décrit comme "un vrai gentil, toujours avec le sourire". Célibataire depuis une dizaine d'années - il a vécu deux ans avec son ex avant qu'elle ne le trompe -, Thierry recherche aujourd'hui le grand amour et aimerait devenir enfin papa. Il n'a pas de type de femme préféré et pourrait même être sensible à des courriers dans photographie. Il ne souhaite pas forcément travailler avec sa future compagne... et il faut qu'elle soit douce, attentionnée et tactile.

Si vous souhaitez entrer en contact avec Thierry : L'amour est dans le pré - Thierry - TSA 21234, 75070, Paris Cedex 02.

Vincent : Le roi de la tomate

Vincent a 57 ans, il a quatre enfants dont une fille de 8 ans, Abigaëlle. Il est maraîcher et arboriculteur dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il cultive pas moins de 135 variétés de tomates, sa passion. L'été, il fait trois marchés par semaine, donc il ne faut pas compter avoir des vacances d'été avec lui ! Il cultive aussi des légumes pour la ratatouille et produit son huile d'olive. Il recherche une femme pour partager sa vie, mais attention, une femme avec qui "le feeling passera" et qui aime les plaisirs charnels autant que lui. Il adore masser ! Il se dit "gueulard, têtu et casse-couilles" et collectionne les vieux camions quand il ne chasse pas la bécasse.

Jacques : Un personnage entier

Jacques a 48 ans. Il est éleveur de vaches laitières dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Jacques est un papa divorcé - il a un fils, Alexandre - qui recherche "une femme élégante, mais pas trop sophistiquée, coquette, fine, qui a de l'humour et du pep's". Son meilleur ami Thierry le décrit comme sincère, entier, avenant , sociable et très généreux. En revanche il est maniaque... Il a beaucoup souffert lors de sa séparation avec son ex-compagne Sylvaine, il a été en dépression. Aujourd'hui, il désire trouver la femme avec qui il finira sa vie, une femme sociable avec qui il ne souhaite pas travailler pour ne partager que de bons moments.

Jean-Claude : Un passé douloureux

Jean-Claude a 55 ans et il est célibataire depuis deux ans. Il est berger et éleveur de brebis en Occitanie. Avant d'être éleveur, Jean-Claude a été vendeur en magasin puis maçon. Aujourd'hui éleveur de brebis bio, il cherche celle qui saura l'accepter tel qu'il est, une femme naturelle... et non fumeuse. "Quand on est avec un paysan, on est avec un paysan", assène-t-il. Jean-Claude revient également de loin puisqu'il s'est rendu en Ukraine dans le but de trouver l'amour. Il s'est donc marié là-bas mais l'heureuse élue n'en voulait en fait qu'à son argent... un souvenir douloureux. Jean-Claude est croyant mais accepterait une femme d'une autre confession ou pas croyante du tout.

Samuel : Un vrai aventurier !

Samuel a 40 ans, il est célibataire depuis trois ans. Il est éleveur de vaches laitières en Nouvelle Aquitaine. Par le passé, Samuel a vécu durant un an dans une forêt avec des Indiens au Canada. Il se présente donc comme "celui qui vient de loin et qui marche nu-pieds derrière l'ours", son nom indien. Véritable aventurier de cette saison d'ADP, il a également vécu un naufrage en plein Triangle des Bermudes ! Il se décrit comme un peu sauvage et solitaire, passionné par son métier, il espère donc trouver celle qui saura adopter son mode de vie et travailler avec lui... Une femme mesurant plus d'1m75 à la peau et aux cheveux clairs. Elle devra également être sportive, plantureuse et non fumeuse. Vous êtes prévenues !

Aude : Une femme généreuse

Aude a 36 ans. Elle est éleveuse de vaches laitières en Bretagne. Cette souriante trentenaire est l'heureuse maman d'une petite fille de 3 ans, Louane. Elle a décidé de reprendre l'exploitation familiale alors qu'elle était professeure d'anglais en région parisienne... Le papa de sa fille n'a pas souhaité la suivre en Bretagne et Aude cherche désormais un compagnon prêt à adopter son mode de vie... et qui n'a pas de barbe ! Aude a vécu un traumatisme (l'abattage de ses animaux en il y a plus de quinze ans lors de la "vache folle") et a pris 25 kilos depuis à cause de son stress et son chagrin. Elle aimerait mincir un peu mais souhaite garder ses formes. Aude est très seule aujourd'hui alors qu'elle a beaucoup d'amour à donner.

Thomas : Un nouveau candidat gay

Thomas a 30 ans. Il est ostréiculteur en Nouvelle Aquitaine. Cet ancien brancardier et le deuxième candidat gay de l'histoire d'ADP. Il a du mal à retrouver l'amour depuis sa rupture avec son ex avec qui il a vécu 10 ans. Thomas pense n'attirer que les femmes ! Il aimerait trouver un compagnon capable de le rejoindre dans sa région et, pourquoi pas, de travailler avec lui. Il recherche donc "un homme travailleur, solide physiquement et prêt à partager un métier difficile"... Des exigences qui devraient filtrer pas mal de candidatures selon lui ! "Il faut qu'il ait une belle gueule de mec", assume-t-il. Et qu'il ait son âge !

Côté audiences, ce prime de L'amour est dans le pré 2018 a réuni 3 592 000 téléspectateurs (16,6% de part de marché). Un joli score qui a permis à M6 de se placer en tête du classement.

Rendez-vous lundi prochain sur M6 pour découvrir le bilan des anciens participants !