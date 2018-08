L'amour est dans le pré 2018 : Thomas sous le charme et Daniel déçu...

Ce lundi 27 août 2018, les aventures des agriculteurs en quête d'amour se poursuivent sur M6.

L'OUVERTURE DES COURRIERS

La semaine dernière, vous avez pu découvrir l'ouverture des courriers de huit agriculteurs qui ont vécu beaucoup d'émotions. Place ce soir à Aurélia, Thierry, Thomas, Samuel, Patrice et Daniel qui étudient studieusement les lettres qu'ils ont reçues.

Thomas, seul candidat ostréiculteur gay de l'émission, a l'embarras du choix. Mais parviendra-t-il a en tirer quelques-unes du lot ? Une lettre d'un certain Vincent l'a touché plus que les autres. Ce dernier lui a même fait une vidéo charmante et craquante. Il y a aussi Romain, jeune homme sportif et viril, qui lui a tapé dans l'oeil. Ce qu'il apprécie le plus, c'est le fait qu'il puisse quitter son quotidien pour le rejoindre. Autre belle surprise, un Américain nommé Garrett qui travaille dans un bar à huîtres. Thomas fini par retenir sept prétendants pour le speed-dating.

Patrice, 50 ans, a accepté de sauter le pas pour rencontrer une femme, lui qui n'a jamais vécu en couple. Traumatisé par le harcèlement dans sa jeunesse, il a eu du mal à sortir de sa coquille. Il attendait beaucoup le coup de coeur lors de l'ouverture des courriers. Les lettres de deux femmes en particulier l'ont touché. La première, Sylvie est son âme soeur, grande timide aussi et harcelée dans sa jeunesse. Il se reconnaît dans sa vie et dans son travail et leur passé commun est évident. Le candidat retiendra finalement huit soupirantes.

Aurélia n'a pas eu de réel coup de coeur en lisant les lettres qu'elle a reçues. C'est Guillaume qui lui plaît le plus. Aurélia a du mal à se projeter et a hâte de commencer les rendez-vous. Elle décide de garder six prétendants.

Daniel, 47 ans, la forte tête au coeur tendre qui est le comique du groupe n'a jamais réussi à avoir une relation sérieuse et enchaîne les aventures depuis des années. Impatient de retrouver l'amour, il se montre exigeant. Déçu des lettres qu'il a reçues, car elles ne correspondent pas à la tranche d'âge qu'il attendait, il parvient quand même à sélectionner cinq femmes.

Samuel sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Il garde cinq prétendantes. Son coup de coeur : Johanna, jeune femme de 30 ans sportive et proche de la nature. Son univers lui correspond.

Thierry a reçu les lettres de dix soupirantes. Il y a Caroline, sa favorite, et aussi Tatiana qui est prête à tout pour l'homme qu'elle aime. Thierry est satisfait et a hâte de rencontrer ses prétendantes.

LE SPEED DATING

Dix jours ont passé depuis l'ouverture des courriers. Toujours à Paris, il est temps pour les agriculteurs de débuter leurs tête-à-tête. Ils ne pourront choisir que deux personnes pour les suivre à la ferme. Entre excitation et appréhension, les candidats ont déjà le coeur qui palpite. Et c'est la même chose du côté des prétendants...

Thomas est le premier à enchaîner les petits rendez-vous. Sa démarche sincère et pleine de pudeur avait fait son effet auprès de la gente masculine. Il rencontre d'abord l'Américain Garrett, 29 ans, qui officie comme saisonnier dans un bar à huîtres à quelques kilomètres de chez Thomas, à la Rochelle. La communication se passe bien. Garrett est enjoué et très jovial, une vraie tornade. Thomas est très ému par cette rencontre. "J'avais envie de le toucher", lâche-t-il. C'est au tour de Romain de faire la connaissance de Thomas. La conversation se fait naturellement et le feeling est là. Et surprise, la mère de Romain a acheté des huîtres à Thomas. Une anecdote amusante et improbable qui a instantanément rapproché les deux hommes. Thomas est sous le charme.

Du côté de Daniel, c'est Lydia qui part courtiser la première l'agriculteur. À 53 ans, elle est prête à tout quitter pour la vie à la ferme. Une rencontre qui a laissé une bonne impression à notre éleveur de vaches. Audrey fait son entrée. Cette jeune femme pétillante de 38 ans lui avait déjà tapé dans l'oeil à l'ouverture des courriers, la rencontre a confirmé son coup de coeur. La conversation devient vite coquine pour le plus grand plaisir de Daniel. Le dernier tête-à-tête revient à Bénédicte, 44 ans. Entre eux, c'est fou-rire immédiat. Il s'entendent à merveille, ont le même humour et la même philosophie de vie. Un speed dating qui se termine en beauté pour Daniel.

C'est enfin au tour d'Aurélia de rencontrer ceux qui lui ont écrit. À la lecture des courriers, Aurélia n'avait pas ressenti de coup de coeur. Elle a hâte de voir ce qu'ils dégagent en réalité. Les premiers rendez-vous sont très stressants pour ses prétendants, ces derniers ne parviennent pas à dégager quelque chose de fort pour la jolie fermière qui est un peu déçue. Heureusement pour elle, Christophe attise son attention. Ils semblent avoir le même état d'esprit, il se montre plus à l'aise que ses concurrents et se définit comme "un homme à tout faire". Un bon point pour Christophe. Mais le suivant, Jean-François ne restera pas sur cette lignée. Le jeune homme, tétanisé par le stress, n'a pas su mener à bien son rendez-vous. Si cela a donné une séquence mémorable et comique, Jean-François ne semble pas avoir bien vécu la situation. Le jeune homme n'a pas su faire face à son embarras. Pourtant, Aurélia a été touchée, quoique un peu effrayée, par sa personnalité.

L'heure est aux décisions... Thomas emmène avec lui Romain et Garrett à son exploitation. De son côté, Daniel a craqué pour Lydia et Bénédicte. Aurélia quant à elle espère trouver l'amour auprès de Christophe et Jean-François.

LES PREMIERS JOURS À LA FERME

Une semaine après les rendez-vous parisiens, les prétendants et prétendantes sont sur la route pour rejoindre les agriculteurs.

Aurélia accueille ses deux hommes dans son gîte, très heureuse de les recevoir chez elle, dans son environnement. Jean-François arrive le premier, toujours aussi stressé que lors du speed-dating. Christophe arrive pour l'heure du dîner.

De son côté, Thomas a choisi deux caractères bien différents chez ses prétendants. Et il ne compte pas les faire attendre chez lui, au contraire, ils devront mettre la main à la pâte dès leur arrivée. Romain débarque, impatient de retrouver Thomas et dans l'espoir de séduire l'ostréiculteur. Très vite suivi par Garrett, prêt à mettre l'ambiance.

Chez Daniel, Bénédicte arrive la première sous la pluie. Et ce n'est que plusieurs heures plus tard qu'elle est rejointe par Lydia. À peine arrivée, cette dernière a déjà pris le devant de la scène.

La suite la semaine prochaine...