Patrice (L'amour est dans le pré): Son coup de coeur à l'ouverture des courriers

Lors de la diffusion des portraits en janvier dernier, les fans de L'amour est dans le pré découvraient Patrice, cet homme de 50 ans qui pratique un métier encore inédit dans le programme phare de M6, celui d'osiériculteur-vannier. En d'autres termes, il tresse des paniers en osiers en Centre-Val-de-Loire.

Au cours de la conférence de presse de l'émission tenue au siège de M6, ce grand timide a répondu aux questions des journalistes et a dévoilé les raisons qui l'ont poussé à se lancer dans l'aventure : "C'est une amie qui m'a inscrit. Des amis m'en avaient déjà parlé mais bon je n'étais pas plus chaud que ça. Et puis un jour mon amie est venue me voir au travail et m'a dit 't'es bon pour L'amour est dans le pré'. Après j'ai été sélectionné et on se prend au jeu."

Patrice avait beaucoup ému Karine Le Marchand en révélant avoir été harcelé pendant sa jeunesse. Une plaie qu'il traîne avec lui depuis et qui l'a empêché de s'ouvrir aux autres, et surtout aux femmes. C'est pourquoi l'étape du courrier était très importante pour ce romantique qui espère tant le coup de foudre : "J'ai eu quelques beaux témoignages d'encouragement et surtout deux lettres qui m'ont plus touché. Coup de coeur du courrier, c'est quelque part ce que je cherchais, quelques chose qui bouleverse un peu, c'est arrivé à la fin du courrier, avant je me demandais ce que je faisais là."

En effet, Patrice, qui n'a jamais vécu avec une femme, a fini par se retrouver dans les tendres mots d'une femme qui a traversé le même traumatisme que lui à l'adolescence : "C'est mon portrait qui était en face de la lettre. On revient on est claqué du courrier. Il faut deux jours pour revenir au quotidien."

