L'amour est dans le pré - Françoise, sa vie avec Jean-Marc : "C'est merveilleux"

Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs de L'amour est dans le pré (M6), Françoise, ex-prétendante malheureuse d'Éric l'année dernière, a trouvé l'amour avec Jean-Marc, viticulteur et éleveur de vaches allaitantes de 52 ans. Où en est leur histoire d'amour depuis la fin du tournage ? La cantinière répond à nos confrères de Télé Star.

"Je vis chez Jean-Marc depuis le mois d'août. Il a commencé à m'apprendre à conduire un tracteur et à tailler la vigne. J'ai aussi commencé à travailler à temps partiel comme aide ménagère", confie celle qui fait visiblement tout pour se rendre utile à la ferme. Heureuse dans cette nouvelle vie qu'elle trouve "belle" et où "tout est merveilleux", Françoise définit son homme comme quelqu'un de "doux et patient". Bref, pour elle, il est le prince charmant.

Interviewée il y a quelques mois par Closer, la prétendante était revenue sur les rumeurs de pacs la concernant. "C'est une erreur publiée dans un magazine et reprise partout. Nous ne sommes pas pacsés, mais ça se fera peut-être un jour, dans un an ou deux, quand on se connaîtra mieux. Pour le moment, on vit dans le péché", avait-elle expliqué. Quelle petite coquine, cette Françoise.