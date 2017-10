L'amour est dans le pré 2017 : Françoise pacsée avec Jean-Marc ? Elle répond...

Jean-Marc, viticulteur et éleveur de vaches allaitantes de 52 ans de L'amour est dans le pré 2017, file le parfait amour avec Françoise, ex-prétendante malheureuse d'Éric l'année dernière. Alors que M6 vient de diffuser le bilan de cette nouvelle moisson, la candidate s'épanche et se confie sur sa relation amoureuse.

Auprès de nos confrères du site Closer, Françoise a tout d'abord rétablit la vérité concernant son supposé pacs avec son amoureux : "C'est une erreur publiée dans un magazine et reprise partout. Nous ne sommes pas pacsés, mais ça se fera peut-être un jour, dans un an ou deux, quand on se connaîtra mieux. Pour le moment, on vit dans le péché."

Et en parlant de péché, la prétendante est revenue sur ses confidences coquines et sa première nuit de luxure avec Jean-Marc. Que les choses soient claires, elle ne regrette pas d'en avoir parlé dans un épisode d'ADP ! "Je crois que j'avais envie que la terre entière le sache tellement j'étais heureuse. Ensuite, je me suis sentie un peu gênée d'avoir dit ça, mais bon : ce qui est fait est fait. De toute façon on vit ensemble maintenant et j'espère que ça va durer toute la vie. Jusqu'à ce que la mort nous sépare."

Un souhait qui risque de se concrétiser car même s'il leur arrive de s'embrouiller, le couple est très uni. Elle déclare : "On se chamaille pour des broutilles. Je lui en demande un peu trop. Jean-Marc, il m'écoute et ça c'est important. On rigole beaucoup ensemble. Je me sens super bien avec lui !" On leur souhaite que cela dure !