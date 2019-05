L'amour est dans le pré : Jo victime d'actes malveillants, son récit alarmant

Jo, candidat de la 7e saison de L'amour est dans le pré diffusée en 2012, est en colère et il y a de quoi. Sa famille est apparemment victime d'actes malveillants. Excédé, il a poussé un gros coup de gueule sur sa page Facebook.

L'homme, qui avait participé au programme avec son frère jumeau Rémi, a constaté depuis quelque temps que sa propriété était visitée par une ou plusieurs personnes qui n'hésitai[en]t pas à le voler et à s'en prendre à ses animaux. Un chat, deux chats, une poule... ça faisait déjà beaucoup. Mais que l'on s'en prenne au lapin de son beau-fils, c'en est trop. Excédé, il a écrit : "Un chat disparu, puis un 2e pendant nos vacances... une poule retrouvée morte... des affaires volées sur notre propriété... on a essayé de se convaincre que c'était juste des incidents isolés, mais, aujourd'hui, le vol du lapin de Petit Chat... c'est le coup de trop et je suis d'un tempérament gentil, mais là, va pas falloir que je croise le responsable !!!!!!!"

Ses abonnés sont nombreux à lui conseiller de faire installer des caméras de surveillance autour de sa propriété ou d'ailler porter plainte à la gendarmerie. Dans ce même post, Jo a fait savoir que depuis la diffusion du programme de M6, sa maison, "pourtant dans une voie sans issue", avait déjà tendance à attirer les curieux "qui ne cessent de rôder" autour.

"Là, on parle de délit et d'atteinte aux sentiments d'un enfant !!! Je vais mettre les moyens pour que tout cela cesse !", conclut-il. On lui souhaite que tout rentre vite dans l'ordre pour lui, sa compagne Claire et son beau-fils.