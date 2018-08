L'Ecole des Fans : Un nouveau départ pour le programme culte

Si tu ne viens pas à L'Ecole des fans, L'Ecole des fans viendra à toi ! Monument de la télévision française de 1977 à 1998 sur la deuxième chaîne, qui s'invita dans tant de foyers français tout au long de ces dimanches - Martin - du temps jadis, le télé-crochet mettant à l'honneur les chanteurs et chanteuses en herbe va faire son retour sous un nouveau concept. Le succès des Kids United est passé par là...

Le producteur Olivier Kaefer, cofondateur du show RFM Party 80 qui inspira le film Stars 80, a en effet "racheté la marque et va lui donner un nouveau souffle sous forme de spectacle", révèle le quotidien Le Parisien dans son édition du 15 août 2018, dévoilant au passage les grandes lignes du projet : "L'Ecole des fans voyagera de ville en ville à la rencontre d'enfants de 3 à 12 ans avec à chaque étape trois ou quatre artistes, une tête d'affiche et un animateur, Jérôme Anthony, de M6, W9 et RTL."

Pour l'heure, cette adaptation du programme culte proposé et présenté par Jacques Martin (remplacé par Jean-Claude Brialy sur la fin en raison de son état de santé) n'a "pas vocation à être télévisée", alors que plusieurs tentatives de le ramener à l'écran ont déjà eu lieu suite à son arrêt définitif en 1998 : en 2002, c'est le monsieur divertissement du service public Patrick Sébastien qui s'y était essayé lors de trois soirées sur France 2, avant que Philippe Risoli et Willy Rovelli s'y attellent également de manière éphémère sur Gulli, respectivement en 2009 et 2014. Cette année-là, une nouvelle mouture avec l'addition d'un jury avait été testée sous le nom L'école des fans nouvelle génération.

Bonne route à L'Ecole des Fans version spectacle, et n'oublions pas : "Les enfants sont merveilleux."