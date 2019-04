L'Île de la tentation 2019 : Malika et Molie, "jumelles" sexy en bikini

Le 25 avril 2019, les téléspectateurs de W9 assistaient au retour de L'île de la tentation à l'antenne après 9 ans d'absence.

Pendant 12 jours et 12 nuits en République dominicaine, 5 couples vont tester la solidité de leur histoire d'amour en se séparant de l'être aimé... et, surtout, en vivant avec 10 séduisantes personnes célibataires !

Malika (30 ans) et Molie (24 ans) font partie des 5 femmes en couple venues tenter l'expérience ! Et force est de constater que face à l'adversité, les deux jeunes femmes ont tissé des liens d'amitié très forts sur le tournage. Sur ses réseaux sociaux, Malika a par exemple posté des photos d'elle et sa nouvelle copine très complices en train de prendre la pose avec le même bikini noir dans un décor de rêve. "On ne nous a pas surnommées les jumelles pour rien dans l'aventure / Les jumelles ne s'arrêtent jamais, on aime trop les potins. Ça promet pour la suite / Obligé d'immortaliser ce moment", a écrit la belle brune en légende d'un triptyque photographique.

Pour rappel, Malika est venue tester son amour fusionnel avec Medhi (32 ans) et compte bien voir si elle peut lui faire confiance avant de s'engager davantage ; Molie est en couple avec Kevin (29 ans) et souhaite savoir, alors qu'elle a déjà été trahie par le passé, si elle peut envisager un avenir avec son compagnon très charmeur.

L'Île de la tentation 2019, c'est chaque jeudi dès 21h sur W9 avec Julie Taton !