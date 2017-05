La jolie Caroline Nielsen retrouve Niels Schneider et Lord Kossity à Cannes

Le 25 mai, la Terrasse by Albane invitait ses convives à une soirée pour le film Good Time, film des frères Safdie qui signe le retour de Robert Pattinson. Aux commandes des soirées les plus mondaines du Festival de Cannes depuis près de 16 ans, Albane Cleret avait encore mis les petits plats dans les grands pour cet évènement.

Caroline Nielsen était présente sur le rooftop de l'hôtel JW Marriott, au 50 boulevard de la Croisette. L'ancienne compagne de Patrick Bruel avait revêtu une robe blanche la mettant parfaitement en valeur, et semblait très épanouie. Sur la Terrasse by Albane, on a également pu croiser le comédien Niels Schneider, meilleur espoir masculin de la dernière cérémonie des César, prenant la pose auprès d'une amie au photocall. Mais aussi de manière plus inattendue : Lord Kossity.

Le DJ que l'on ne présente plus Martin Solveig, cette fois-ci resté loin des platines, était aussi de la partie, tout comme une bonne partie des personnalités présentes à Cannes pour ce 70e Festival du cinéma. Il y avait ainsi Joana Preiss, que l'on retrouve à l'affiche actuellement dans Grave, l'actrice libanaise Razane Jammal, l'animateur Jérôme Anthony, Damien Bonnard ou encore Jean-Pierre Lavoignat et Charles Gillibert, célèbre producteur du cinéma à qui l'ont doit notamment Personal Shopper et Mustang.