Lââm dans Danse avec les stars 9 ? "C'est plus dur que The Island..."

Lââm n'est pas prête à tout pour être vue sur nos petits écrans.

Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs sur la possibilité pour elle d'intégrer le casting de la prochaine édition de Danse avec les stars sur TF1, la chanteuse de 46 ans n'a pas caché qu'elle avait déjà été approchée. Mieux, elle a déjà rencontré les producteurs du célèbre show artistique il y a quelques années !

"J'avais été les voir mais je n'étais pas motivée. J'avais été au rendez-vous mais je leur avais dit qu'ils allaient perdre du temps avec moi car je ne sais pas danser", s'est rappelée celle que l'on a récemment vu défigurée par les moustiques dans The Island sur M6. Et de poursuivre : "J'avais été au rendez-vous par correction. Je n'étais pas motivée. Danse avec les stars, c'est plus dur que The Island. On peut se faire vraiment mal. Je ne sais pas lever la jambe, je ne veux pas montrer mes fesses, ma cellulite donc non merci."

Pour rappel, après ses échanges très tendus Matthieu Delormeau ce jeudi 7 juin (ce dernier l'avait accusée de participer à The Island uniquement pour l'argent et pour l'exposition médiatique), Lââm, qui s'était sentie humiliée, avait finalement statué : "Et puis m****, j'en ai marre de cette polémique de m**** autour de The Island Célébrités. Oui je l'ai fait pour l'argent, pour un retour à la lumière et pour vivre une aventure nouvelle. Y a-t-il une honte à ça ?"

Une chose est sûre, Danse avec les stars, que ce soit bien payé ou non, ce sera sans Lââm !