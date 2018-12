Lââm et son mari : Duo pétillant devant Marilou Berry et un "Guy" déchaîné

En dépit d'un accueil critique massivement positif, avec notamment une standing ovation au dernier Festival de Cannes, le film d'Alex Lutz, Guy, n'a pas été suivi par le public. Avec quelques 175 000 entrées, ce long métrage n'a pas rencontré le succès qu'il méritait. Il racontait l'histoire de Gauthier, un jeune journaliste qui apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire.

Alors que le DVD sortira le 9 janvier 2019, Alex Lutz s'est offert un nouvel événement de taille, entouré de personnalités et d'amis. Mardi 4 décembre 2018, Bobino accueillait une projection spéciale de Guy suivie d'un concert exceptionnel d'Alex Lutz et des musiciens du film qui interprètent en exclusivité les musiques originales du long-métrage. Un grand moment partagé notamment sur scène avec Robert Charlebois et devant ses amis et collaborateurs de longue date comme Tom Dingler (qui incarne le jeune journaliste) et son fidèle acolyte Bruno Sanches (qui joue le fils de Guy Jamet). Il a également pu compter sur le soutien d'une flopée de personnalités, de Nicolas Canteloup à Cyrielle Clair et Jean-Claude Dreyfus en passant par Julia Piaton, Stéfi Celma, Bernard Murat, Myriam Boyer, Pierre Richard et sa femme Ceyla Lacerda, le producteur Jean-Marc Dumontet ou encore Thomas Sotto.

