Marilou Berry maman : Portrait bien zoomé de son bébé à croquer

Marilou Berry est passée de la fiction à la réalité. Enceinte dans la comédie Joséphine s'arrondit, l'actrice de 35 ans est réellement tombée enceinte au début de 2018. Cette grossesse a tout récemment abouti à la naissance d'un premier enfant, une grande et heureuse nouvelle annoncée par la fille de Josiane Balasko sur les réseaux sociaux le 14 novembre dernier. Se dévoilant avec son bébé endormi et blotti contre elle, Marilou Berry a également révélé le prénom de son fils, Andy. C'est en tout cas ce que laissait supposer la chanson Andy des Rita Mitsouko choisie en fond sonore et le hashtag #Andy.

Cinq jours plus tard, Marilou Berry est toujours sur un petit nuage et se montre à nouveau généreuse avec ses 119 000 abonnés d'Instagram. La jeune maman leur a proposé une nouvelle photo de son merveilleux trésor dans la matinée du 19 novembre 2018, pour bien débuter la semaine. Coiffé du même bonnet, Andy a cette fois-ci les yeux entrouverts. "#Commeunlundi", commente Marilou Berry en légende.