Marilou Berry enceinte : L'actrice de 35 ans attend son premier enfant

Depuis un an, la fille de Josiane Balasko et du sculpteur Philippe Berry partage la vie de l'artiste de rue Alexis (31 ans), alias "Le Diamantaire". Les tourtereaux avaient été repérés pour la première fois en juin 2017 dans les tribunes de Roland-Garros. Quelques mois plus tard, en octobre, celle qui est réputée pour être très discrète sur sa vie privée avait évoqué son amoureux dans une interview pour Biba. "Il a débuté en collant dans les rues des diamants peints incrustés de miroirs. Il réalise à présent de superbes pièces toujours autour du diamant... On peut le suivre sur son Instagram @lediamantaire_artist. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon amoureux...", avait-elle fièrement déclaré.

Félicitations aux futurs parents !