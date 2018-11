Marilou Berry maman pour la 1re fois : Elle dévoile le visage de son fils !

Heureux événement pour Marilou Berry est devenue maman ! L'actrice et réalisatrice de 35 ans a dévoilé le visage de son premier enfant sur le réseau social Instagram. Une manière originale (et en musique) de présenter le nouveau-né et... son prénom.

Kim Kardashian enceinte : la bimbo voit rouge à Paris !

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook