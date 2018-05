Marilou Berry fait une tête au carré à son beau chéri

Les amoureux de la photo, experts ès selfies et autres aficionados des polaroids vont être comblés. Hier soir, jeudi 24 mai 2018, le numéro 1 de la photo instantané (Fujifilm) avait convié de nombreuses personnalités pour fêter le lancement de l'Instax Square SQ6 à l'Instax Square House, une magnifique maison située en plein coeur de Paris.

Parmi les happy few qui ont pu découvrir et tester en avant-première le premier appareil Instax analogique format carré, il y avait Marilou Berry. La dernière interprète de Cendrillon au cinéma était au bras de son amoureux, Alexis, aka Le Diamantaire dans le monde du street art. La fille de Josiane Balasko a pu notamment admirer les trois versions de ce nouvel Instax : le classique Pearl White, l'élégant et stylé Blush Gold et le rafraîchissant Graphite Gray.

Tout comme elle, Joyce Jonathan, Reem Kherici, Axelle Laffont (dont le film Milf est encore en salles) ou encore Anaïs Delva ont testé le fameux mode selfie qui ajuste finement la mise au point et l'exposition ou encore le mode double exposition qui superpose deux clichés sur une même photo via un double déclenchement successif.

Les Brigitte, Aurélie Saada et Sylvie Hoarau, mais aussi Fauve Hautot, Bruce Toussaint, Gwendal Marimoutou ou bien l'ex-ministre Fleur Pellerin étaient également de partie pour se délecter des différents modes de ce nouveau modèle qui sera vendu 139 euros et fonctionne sur piles avec des packs de 10 vues au cadre noir ou blanc.