Marilou Berry (Mystère place Vendôme) : Qui est son intrigant amoureux ?

Marilou Berry s'est bien amusée dans la peau de Cendrillon pour ses Nouvelles Aventures (en salle en octobre dernier). On peut désormais la retrouver à la télévision ce mercredi 3 janvier sur France 2 dans le téléfilm Mystère place Vendôme. À ses côtés, Anne Brochet, Christophe Malavoy, Charlie Dupont et Élodie Navarre. Ce film à suspense nous entraîne en 1898 : Jeanne, saucière de renom dans un palace parisien, apprend que son fils de 10 ans, Paul, a été kidnappé. Si elle veut le revoir, la jeune femme doit obéir aux mystérieux ravisseurs qui lui demandent d'empoisonner un émissaire austro-hongrois lors d'un dîner diplomatique dans l'un des salons de l'hôtel...

Le costume d'époque sied bien à la fille de la comédienne et réalisatrice Josiane Balasko et du sculpteur Philippe Berry. En dehors des plateaux, la jeune femme de 34 ans aime passer du temps avec ses amies (comme Bérengère Krief), voyager (elle est en ce moment au Japon selon sa story Instagram) et son coeur est pris.

Mais qui est donc celui qui a conquis l'héroïne de Joséphine ? En juin dernier, on pouvait découvrir Marilou Berry à un match du tournoi de Roland-Garros accompagnée d'un charmant jeune homme. Discrète sur sa vie privée, elle a toutefois donné quelques indices sur celui qui a conquis son coeur dans une interview qu'elle a accordée au magazine Biba. Dans un entretien avec le magazine féminin, l'actrice révèle ses bons plans. Lorsqu'elle parle de l'artiste pour qui elle a un coup de coeur, Alexis dit "le Diamantaire", elle dévoile également que c'est l'homme qui partage sa vie : "Il a débuté en collant dans les rues des diamants peints incrustés de miroirs. Il réalise à présent de superbes pièces toujours autour du diamant... On peut le suivre sur son Instagram @lediamantaire_artist. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon amoureux..." Et c'est sur son propre compte "Insta" que la comédienne publie régulièrement des clichés du travail de son chéri.