Lady Diana : 20 ans après sa mort, une icône mode éternelle

Le mood board de Virgil Abloh est constitué de plusieurs clichés de la princesse Diana, dans différentes situations. Une Diana jeune, vêtue de tenues de campagne, casual, de sport et de soirées, accompagnée de ses enfants, les princes William et Harry (35 et 32 ans aujourd'hui), ou en engagement royal et caritatif ont guidé la conception de la collection printemps-été 2018 d'Off-White™.

Elle verra le jour le jeudi 28 septembre, au cours de la Fashion Week de Paris.

La princesse Diana fait également l'objet d'une exposition estivale à Buckingham Palace. Toujours dans le cadre du 20e anniversaire de son décès, plusieurs objets ayant appartenu à l'ex-épouse du Prince Charles sont à découvrir dans les salles d'apparat du palais royal.