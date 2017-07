Mort de Diana : Les derniers mots de William et Harry échangés avec leur mère

Bientôt vingt ans que Lady Diana a trouvé la mort à Paris, après le crash de sa voiture dans le tunnel de l'Alma, le 31 août 1997. A l'approche de la commémoration de ce triste anniversaire, le réseau ITV diffusera le documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, produit par HBO et réalisé avec la collaboration des princes William et Harry, le lundi 24 juillet.

Alors que la bande-annonce du très attendu documentaire a été publiée au début du mois, un nouvel extrait a été dévoilé, séquence dans laquelle le duc de Cambridge et époux de Kate Middleton (35 ans) et le prince de Galles (32 ans), évoquent la dernière conversation téléphonique qu'ils ont eue avec leur mère, quelques heures avant sa mort. "C'était elle qui parlait depuis Paris, je ne peux pas vraiment me rappeler ce que j'ai dit (...) mais je regretterai probablement tout le reste de ma vie que cet appel eut été si court", confie avec émotion le prince Harry face aux caméras. William avait alors raconté à sa mère les "très bons moments" passés en famille à Balmoral, la résidence de la Reine Elizabeth II, en Ecosse. "Harry et moi étions dans la précipitation pour dire au revoir, pour lui dire 'à bientôt' (...) Si j'avais su ce qui allait se passer, évidemment je n'aurais pas été si blasé", confesse le prince William à ITV. "Mais cet appel me reste toujours à l'esprit, beaucoup", avoue le papa des adorables prince George (4 ans) et princesse Charlotte (2 ans).



Si les deux frères ont très rapidement mis fin à ce coup de fil c'est parce qu'ils étaient occupés à jouer avec leurs cousins. Ils ne pouvaient pas se douter que leur mère trouverait la mort dans la soirée de ce tragique 31 août 1997, alors qu'elle circulait dans les rues de Paris au côté de son compagnon Dodi Al-Fayed. Le prince William était âgé de 15 ans quand il a perdu sa maman, le prince Harry allait fêter son 13e anniversaire quelques jours plus tard.

Enfin prêts à aborder le douloureux sujet de la mort de leur mère, les princes Harry et William offrent de sincères et émouvantes confidences dans Diana, Our Mother: Her Life and Legacy. "C'est la première fois que nous parlons tous les deux d'elle en tant que mère. Elle était l'un des parents les plus espiègles. Elle était notre maman. Elle est toujours notre maman. Et bien sûr, en tant que fils, je dirais que c'était la meilleure maman du monde. Elle nous a couvert d'amour, c'est certain", assure le prince Harry dans la bande-annonce du documentaire.