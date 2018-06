Lady Diana : Sa romance secrète avec Bryan Adams ? Le rockeur répond

L'animateur a directement interrogé le rockeur de 58 ans sur les propos qu'a tenus en mars dernier Paul Burrell, ancien majordome de la princesse. Le participant de l'émission de télé-réalité I'm a Celebrity... Get Me out of Here! Australia (Je suis une célébrité... Sortez moi de là ! version australienne) a en effet affirmé à une camarade de jeu qu'il aurait fait entrer discrètement Bryan Adams dans Kensington Palace à plusieurs reprises, au milieu des années 1990. Mais selon le chanteur, Lady Diana et lui n'étaient que de "bons amis". "Elle ne m'a pas fait entrer en douce, j'entrais simplement", a-t-il précisé. Face au présentateur insistant, l'interprète du titre I Do It For You campe sur ses positions sans toutefois aller jusqu'à nier clairement.

Les premières rumeurs d'idylle entre les deux célébrités ont débuté avec la chanson Diana, que le chanteur a écrite en 1985. Un titre dont les paroles ont de quoi interpeller puisque Bryan Adams évoque une Diana, "reine de ses rêves" pour qui il serait prêt "à mourir", affirmant que son mari n'est pas assez bien pour elle et la suppliant de le quitter. Beaucoup de fans y voyaient, forcément, une référence évidente au prince Charles.