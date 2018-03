Lady Diana et Bryan Adams, la rumeur resurgit avec un nouveau témoignage

Il a écrit une chanson pour elle, Diana, connaît très bien ses enfants, surtout Harry, et était présent le jour de ses funérailles en septembre 1997. Bryan Adams a occupé, de façon certaine, une place particulière dans le coeur de Lady Diana. Jusqu'à quel point ?

Après sa séparation d'avec son époux le prince Charles, la princesse de Galles se serait tendrement rapprochée du chanteur canadien de 58 ans, et bien plus encore. Une rumeur qui ne date pas hier mais qui n'a jamais pu être vérifiée. De nouvelles déclarations viennent corroborer ces allégations.

Paul Burrell, l'ancien majordome de la défunte princesse qui a récemment participé à l'émission de télé-réalité I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! Australia (Je suis une célébrité... Sortez moi de là ! version australienne), aurait partagé de nombreuses indiscrétions avec d'autres candidats du programme, dont Lisa Oldfield. Egalement connue pour sa participation à l'émission The Real Housewives of Sydney, l'Australienne de 43 ans rapportent leurs échanges. "Oui Diana et Bryan Adams ont couché ensemble au milieu des années 1990. Apparemment Paul avait l'habitude de faire entrer Bryan dans Kensington Palace dans le coffre de sa voiture", a-t-elle déclaré lors d'une interview donnée à la radio KIIS FM le 29 mars 2018. Face à de tels propos, le Daily Mail a tenté de joindre le porte-parole de Bryan Adams pour obtenir une réaction. Pas de réponse pour le moment.

Selon les rumeurs, Lady Diana et le chanteur canadien auraient eu une relation en 1996, ce qu'avait confirmé l'ex-compagne de l'interprète d'Everything I Do en 2003. Restée douze ans en couple avec lui, Cecilie Thomsen avait révélé que cette infidélité était l'une des raisons qui l'avait poussée à rompre.