Lady Diana: Ses confidences à George Michael sur son divorce, un secret dévoilé

Elle avait failli l'outer des années avant qu'il révèle publiquement son homosexualité, il la disait "clairement attirée" par lui : Lady Diana et George Michael avaient noué une amitié très forte, dès leur première rencontre où cela "avait accroché d'une manière intangible", comme le confia plus tard l'interprète de Jesus to a Child. Est-il vraiment étonnant qu'on apprenne aujourd'hui que la princesse s'était confiée à la popstar à propos de son âpre divorce avec le prince Charles ?

Parmi les nombreux témoignages, documents et révélations qui font ou refont surface à l'occasion des vingt ans de la disparition de Diana, morte le 31 août 1997 à Paris à l'âge de 36 ans, l'enregistrement d'un appel téléphonique de George Michael à la princesse de Galles en juillet 1996, révélé par le tabloïd The Sun, est une manne totalement inédite – qui surgit quelques jours après que d'autres cassettes secrètes, filmées par l'ancien professeur de diction de la princesse à la même époque, ont fait scandale. En toute liberté, la mère des princes William et Harry parle notamment de son "pénible" divorce avec Charles et de l'attitude "peu attentionnée" de la famille royale à son égard.

La cassette secrète

Alors grisé par les effets d'un joint de cannabis, George Michael avait décidé de passer depuis son domicile de Hampstead un coup de téléphone tard le soir à son amie Diana pour lui souhaiter un joyeux 35e anniversaire (le 1er juillet 1996). Son ami d'enfance Andros Georgiou était présent lors de cette conversation nocturne, c'est d'ailleurs lui qui a par la suite conservé la cassette : "George me l'a tendue et m'a dit : 'Tiens, c'est ton cadeau de départ'", explique-t-il au sujet de cet enregistrement secret, conservé depuis en lieu sûr, dans un coffre.

On y entend notamment Lady Di évoquer les affres de son divorce du prince Charles, procédure enclenchée en décembre 1995 qui aboutira le mois suivant, en août 2016 : "Ça a été plutôt sordide, mais on en voit le bout, dit-elle en cette période pesante de réunions avec les avocats. Elle n'est pas très aimante ni très compatissante, cette famille que je m'apprête à quitter. Je vais obtenir les trois quarts de ce que je veux." George Michael émet alors le désir de la voir, qu'elle tempère : "George, lui répond-elle, puis-je attendre que tout cela se soit calmé. C'est juste les avocats. Tu sais comment ils sont."

La discussion prend ensuite un tour plus léger lorsque Diana évoque un documentaire qu'elle a regardé la veille à la télévision, consacré à leur ami commun Sir Elton John et dans lequel George Michael intervenait – il se trouvait d'ailleurs chez son confrère lors de la diffusion, pour le regarder ensemble. Elle le chambre pour avoir tenu la chandelle entre l'interprète de Your Song et son compagnon David Furnish et s'amuse de la collection de chaussures d'Elton et de son dressing, dignes de la plus immodérée des fashionistas. "Je dois admettre, concède George Michael, que j'étais quelque peu horrifié. J'ai trouvé que c'était très divertissant – j'étais mort de rire tout du long. Mais comment les gens vont-ils réagir ? Nous le connaissons tous, tu le sais, avec son style de vie, mais les gens ne voient pas tous ces détails, pas vrai ? Et ce plan qu'ils ont fait sur ses affaires à Atlanta, avec ces centaines de rayons de chaussures, et tout..." Et sa complice de rebondir avec facétie : "Imelda Marcos, tu peux aller te rhabiller !", allusion à l'ex-première dame des Philippines de 1965 à 1986, réputée pour sa garde-robe, sa collection de chaussures et ses bijoux à profusion.

Plus sérieusement, Lady Di demande enfin au chanteur si la vie est bonne avec lui. Et lorsqu'il lui répond qu'il est amoureux, elle s'en réjouit : "Oh tant mieux pour toi, tu as de la chance."

Elle lui a dit que son mariage avec Charles était un mariage arrangé

Andros Georgiou fut un témoin privilégié, en plusieurs occasions, des liens existant entre Diana et George Michael, et de l'attirance que la princesse semblait éprouver pour le chanteur : "Elle avait invité George au palais de Kensington, raconta-t-il, pour tailler une bavette, comme elle aimait à le dire. Il a dit qu'elle avait fait en sorte de toucher son bras et que ses accolades de bonjour et au revoir duraient plus que de rigueur. George m'a dit : 'Il ne s'est rien passé, mais ça aurait pu. Si je n'avais pas été gay, ça aurait pu.' Au lieu de cela, ils sont devenus amis intimes. Elle lui confiait souvent, lors de leurs entrevues, combien elle était malheureuse avec le prince Charles. Ils entretenaient une amitié très honnête. À sa troisième visite au palais de Kensington, ils ont bu une bouteille de vin à deux et George était si ivre qu'elle lui a proposé une chambre pour qu'il reste dormir. C'était deux ans environ avant que Charles et elle soient officiellement séparés. Elle lui a dit que leur mariage était un mariage arrangé et que, compte tenu de son jeune âge, elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'embarquait. Et bien que Camilla n'ait jamais été mentionnée nommément, elle confiait que Charles ne l'aimait pas étant donné qu'il était toujours amoureux de son ex. Diana aimait être mère et s'embrasait quand elle parlait de William et Harry, mais disait qu'elle ne s'était jamais sentie comme une épouse."

Bien que très proches, George et Diana, qui avait laissé échapper au cours d'une réception en 1992 qu'il n'aimait pas les femmes, ne s'étaient plus vus au cours des dernières années de la vie de la princesse : "On a failli se retrouver lors de ces vacances à Saint-Tropez, j'étais censé monter sur le bateau", avait révélé en 2009 le chanteur, faisant allusion à l'été 1997 que Diana passa avec son compagnon Dodi Al-Fayed, entre la villa de Mohamed Al-Fayed et l'un des yachts de la famille. Des années plus tard, le milliardaire était entré en contact avec Andros Georgiou après avoir été informé de l'existence de la cassette secrète dont ce dernier disposait, espérant pouvoir y trouver des éléments pouvant éclairer la mort de Dodi et Diana dans l'accident de voiture du pont de l'Alma. "Hélas pour lui, relate Andros, la cassette ne contenait aucun des indices qu'il espérait y trouver. Ce n'est qu'un incroyable morceau d'histoire donnant un aperçu sur l'amitié entre la princesse Diana – la royauté et la royauté de la pop."