Laeticia Hallyday en blouse fleurie décolletée pour un moment beauté

Avec les derniers mots pour le moins alarmants de Jean-Claude Camus, on s'attendait à découvrir Laeticia Hallyday déprimée. Ce n'est pas le cas, grâce notamment au soutien de ses amis.

Lors de la célébration du 75e anniversaire de Johnny Hallyday le 15 juin 2018, le producteur historique du rockeur décédé en janvier 2017 s'était montré peu rassurant sur RTL. Celui qui a passé tant d'anniversaires avec le Taulier avait déclaré : "Je suis plus que jamais en contact avec Laeticia, je l'avais promis à Johnny et Laeticia va très très mal à Los Angeles parce qu'elle n'a jamais intégré l'idée qu'il allait partir."

Pourtant, c'est avec le sourire qu'elle était réapparue quelques jours plus tard sur Instagram, à l'occasion d'une balade en souvenir de Johnny Hallyday avec ses deux filles, Jade (13 ans) et Joy (9 ans). Son ami, le producteur de musique Jean-Claude Sindres, avait publié une photo de groupe depuis Joshua Tree, un spot du désert californien particulièrement prisé des rockeurs et des bikers, situé entre Los Angeles et Las Vegas, où Johnny Hallyday avait l'habitude de se rendre. Maxim Nucci (Yodelice) était également de la partie. Le compagnon d'Isabelle Ithurburu avait voyagé jusqu'à Los Angeles pour épauler Laeticia Hallyday et ses deux filles dans le contexte délicat du 75e anniversaire de Johnny. Celui qui a travaillé sur l'album posthume de Johnny Hallyday à paraître à l'automne prochain a depuis quitté la Californie et se trouve à New York. Qu'importe, d'autres amis de Laeticia sont là pour l'aider dans son deuil et lui donner le sourire.