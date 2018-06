Laeticia, Jade et Joy Hallyday avec Maxim Nucci : Balade en souvenir de Johnny

Jean-Claude Camus s'est montré particulièrement alarmant le 15 juin 2018 sur RTL, à l'occasion du 75e anniversaire de Johnny Hallyday. "Je suis plus que jamais en contact avec Laeticia, je l'avais promis à Johnny et Laeticia va très très mal à Los Angeles parce qu'elle n'a jamais intégré l'idée qu'il allait partir", avait confié le producteur de 79 ans qui a passé tant d'anniversaires avec le rockeur français décédé en décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé.

Restée silencieuse le 15 juin dernier alors que de nombreux proches de Johnny Hallyday ont multiplié les hommages, Laeticia Hallyday réapparaît sur les réseaux sociaux. Pas sur sa page Instagram où elle n'a plus rien posté depuis le 16 novembre 2017, mais sur celle de l'un de ses amis.

Auprès de la veuve de Johnny Hallyday à Los Angeles mais aussi de leurs deux filles Jade (13 ans) et Joy (9 ans) qui sont à présent en vacances puisque leur année scolaire est terminée, le producteur de musique Jean-Claude Sindres se veut bien plus positif que Jean-Claude Camus. Ce dernier a publié une photo de groupe le 18 juin 2018 sur laquelle Laeticia, Jade et Joy apparaissent avec le sourire, également accompagnées de Yodelice (Maxim Nucci). Le chanteur et producteur de 39 ans a voyagé jusqu'en Californie pour épauler Laeticia Hallyday et ses deux filles dans le contexte délicat du 75e anniversaire de Johnny. Le compagnon d'Isabelle Ithurburu, enceinte de leur premier enfant, n'avait d'ailleurs pas manqué de lui rendre hommage sur Instagram.

Tout le groupe ne pose pas dans un lieu anodin mais à Joshua Tree, un spot du désert californien particulièrement prisé des rockeurs et des bikers situé entre Los Angeles et Las Vegas où Johnny Hallyday avait l'habitude de se rendre. "#joshuatreen#love #horsdutemps #family #bliss We love you ❤️ @lhallyday @jadehallyday #JoyHallyday @yodeliceofficial @sylinthecity we miss you so much @jhallyday", commente Jean-Claude Sindres en légende.

Laeticia Hallyday n'en a peut-être pas encore terminé avec la douleur qui accompagne son deuil mais la maman de Jade et Joy peut compter sur de fidèles amis pour essayer de s'aérer l'esprit et retrouver un peu le sourire.