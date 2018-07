Laeticia Hallyday : Sa superbe petite soeur Margaux Thibaut célèbre ses 23 ans

Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy, sont à Saint-Barthélemy pour les vacances. Le 27 juillet 2018, la petite Joy a célébré son dixième anniversaire. De nombreux messages ont été postés sur les réseaux sociaux par son entourage, notamment de la part de sa marraine Hélène Darroze et de sa grande-mère Françoise Thibaut. La mère de Laeticia est aussi celle de Grégory Boudou et, d'une autre union, de la ravissante Margaux, dont c'était le 23e anniversaire le 29 juillet.

Laeticia et Margaux ont vingt ans de différence mais partagent la même passion pour la mode. Quand la première a été mannequin, la seconde s'intéresse aux coulisses de la mode, à la création de ses images. Margaux Thibaut a étudié dans une école de mode à Londres et se destine à devenir styliste et directrice artistique pour la presse spécialisée. Sur son compte Instagram, la jeune femme poste de nombreux selfies, mais aussi des photos de son travail notamment pour Contributor Magazine. Que ce soit des photos personnelles, des portraits ou ses inspirations, son compte offre un bel aperçu de son univers.

Françoise Thibaut est en tout cas très fière de sa petite dernière. Après avoir posté une photo de Joy pour son anniversaire – écrivant en légende : "Joyeux anniversaire mon rayon de soleil Joy ma beauté je t'aime très fort belle journée pour tes 10 ans" –, François a publié une photo de Margaux tout juste diplômée : "Joyeux anniversaire mon ange Margaux, déjà 23 ans que tu illumines ma vie de joie de bonheur fière de toi ma chérie pour ta graduation. Je t'aime fort."

À peine 23 ans, un diplôme en poche et une vie à Londres qui a tout l'air de l'épanouir, Margaux Thibaut peut profiter de ses vacances à Ibiza (une île qu'elle adore) l'esprit tranquille. C'est une grande et belle aventure qui commence pour la petite soeur de Laeticia.