Laetitia Casta et Louis Garrel : Cette réflexion sur leur couple qui les amuse

Pour la première fois de leurs carrières, Laetitia Casta et Louis Garrel partagent l'affiche d'un même film, eux qui forment depuis quelques années un couple à la ville. Il s'agit de L'Homme fidèle (sortie le 26 décembre), deuxième long métrage très attendu de l'acteur-réalisateur qui met également en vedette la jeune et jolie Lily-Rose Depp.

Mariés depuis un an mais réputés pour être très discrets sur leur relation, Laetitia Casta et Louis Garrel ont donné cette semaine un entretien croisé au magazine Les Inrockuptibles. L'occasion pour l'actrice de 40 ans et le comédien de 35 ans de se lâcher un peu et d'évoquer ce projet commun. "Est-ce que vous aimez travailler ensemble ?", demande-t-on aux amoureux qui "se regardent un peu hésitants et rient". Laetitia Casta est la première à répondre à la question en partageant une petite anecdote. "À la fin du tournage, un membre de l'équipe est venu vers moi et m'a dit à l'oreille : 'J'espère maintenant que vous n'allez pas vous séparer...'"

Je n'ai jamais eu aussi peur de mal faire

Louis Garrel s'est ensuite plongé dans une profonde réflexion sur l'art et "l'intimité". "J'ai souvent remarqué en jouant avec mes amis acteurs qu'on avait accès à une partie d'eux sur un plateau que l'on ne connaissait pas dans la vie. Laetitia, je l'ai d'abord connue dans la vie. Et donc le film m'a permis de trouver avec elle une autre forme d'intimité. Un acteur a une raison très profonde de continuer adulte cette chose que l'on fait quand on est enfant : faire semblant, porter des costumes... Il y a souvent un manque affectif, une blessure, un désir profond de faire rêver... En tout cas, c'est un point auquel on n'a accès qu'en jouant avec la personne et ça a été très fort pour moi d'avoir accès à cette partie de Laetitia. Mais c'est peut-être un peu chiant pour une actrice de jouer avec le metteur en scène...", a-t-il confié.

À son tour, Laetitia Casta a admis que tourner avec son mari avait parfois été "comique", du fait que ce dernier cumulait les casquettes sur le plateau. "Quand la caméra était sur moi, Louis me donnait la réplique mais tout en faisant plein de grimaces, plein de gestes, pour me diriger, me dire 'pas comme ça', 'fais ça' et puis tout à coup, il se glissait dans le plan, et il devenait Abel. Et tout de suite après, il continuait à dire son texte tout en mettant la pression... Je crois que je n'ai jamais eu aussi peur de mal faire", a-t-elle ajouté, concluant qu'elle avait pris "le risque" de jouer avec son compagnon.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Laetitia Casta et Louis Garrel dans le magazine Les Inrocks en kiosque le 12 décembre 2018.