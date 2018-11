Laetitia Casta lumineuse et décolletée en robe vegan pour un moment féérique

À 40 ans, Laetitia Casta est toujours aussi superbe ! Si elle l'a encore récemment prouvé sur Instagram en publiant un cliché d'une sensualité folle, la star d'origine corse en a également fait la démonstration sur le tapis rouge. Jeudi 8 novembre 2018, l'actrice prenait part aux traditionnelles illuminations des vitrines de Noël des magasins Printemps, boulevard Haussmann à Paris. Et elle était absolument resplendissante.

Ambassadrice de la maison Boucheron, la belle était immanquable avec, à son cou, le collier Rosée issu de la nouvelle collection Haute Joaillerie Nature Triomphante, en or blanc et diamants avec diamant coussin de 10,08 carats. La chérie de Louis Garrel, avec qui elle partagera dès le 28 décembre l'affiche du film L'Homme fidèle, portait également une robe décolletée et fendue. Un modèle en cuir vegan de la marque Nanuska qui se vend en commerce à 540 euros. Pour parfaire le tout et contrer le vent parisien, un long manteau en velours était délicatement posé sur ses épaules.

Un doux moment de féérie pour Laetitia Casta, qui a coupé le fameux cordon rouge afin de dévoiler les onze vitrines et surtout les quatre magnifiques tableaux qui mettent en scène l'exploration des mondes magiques des partenaires des Printemps, dont Canada Goose, Ugg, Dyson, Häagen-Dazs et Marni. Des décorations qui ont nécessité 650 heures de montage jour et nuit pendant trois semaines.