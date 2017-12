Laetitia Casta seins nus: La chérie de Louis Garrel célèbre l'amour à sa manière

Le 25 décembre, il y avait les cadeaux au pied du sapin et sur Instagram, une Laetitia Casta topless et délicieusement nostalgique. À l'instar de ses derniers posts, la belle Corse continue de plonger dans son passé et de ressortir des clichés rares et parfois oubliés dont elle a pu être la muse. Après s'être mise à nu pour Dominique Issermann, c'est pour Mario Testino qu'elle a posé (en mai 2012), dévoilant sa poitrine nue et laissant tomber une élégante robe noire vintage sur ses hanches. Glamour et sensuelle, la divine actrice et top model laisse entrevoir une belle chute de reins et nous laisse admirer son visage angélique.

Mais la photographie réalisée pour le magazine Vogue n'est qu'un prétexte à Laetitia Casta pour souhaiter un joyeux Noël au monde entier. En légende, elle cite les paroles d'une célèbre chanson de Frank Sinatra (qui sera reprise plus tard Nat King Cole et Michael Bublé notamment), L.O.V.E. Et quelle meilleure période que celle de Noël pour célébrer l'amour ! Laetitia Casta en sait quelque chose puisque cette année, elle a scellé son amour pour l'acteur Louis Garrel par un mariage, célébré en secret sur son île natale...