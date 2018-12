Laetitia Casta : Toute nue pour le Calendrier Pirelli, canon avec Gigi Hadid

2018 touche à sa fin et l'hiver approche à grands pas ! Laetitia Casta réchauffe le coeur de ses fans en figurant dans le nouveau Calendrier Pirelli. La bombe française a fêté son lancement avec le top model Gigi Hadid et une renversante Halle Berry...

C'est à Milan que la Calendrier Pirelli 2019 a officiellement vu le jour. Laetitia Casta en est un des modèles. Mercredi 5 décembre, l'actrice et top model de 40 ans a participé à la journée promo du calendrier en assistant à une conférence de presse puis à la soirée de lancement.

D'abord vêtue d'une petite robe noire, Laetitia Casta a répondu aux questions des médias au côté du photographe Albert Watson et du mannequin Julia Garner. L'épouse de l'acteur et réalisateur Louis Garrel (avec qui elle partage l'affiche du film L'Homme fidèle, en salles le 26 décembre) les a retrouvés à la soirée de lancement. Elle y portait une robe Alaïa et des boucles d'oreilles Boucheron, maison de joaillerie dont elle est l'ambassadrice.

Comme Laetitia Casta, le top model Gigi Hadid et l'actrice Halle Berry ont célébré la parution du Calendrier Pirelli 2019.

Les visages du calendrier ont été photographiés par Albert Watson. Laetitia Casta a embrasé les réseaux sociaux en y partageant ses clichés. Elle y pose en lingerie et entièrement nue, seule ou près du danseur étoile Sergeï Polunin.