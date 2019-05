Laetitia (L'amour est dans le pré), -13 kilos : pas "au top", elle vise plus !

Afin d'être "au top" dans sa petite robe blanche, Laetitia souhaite perdre encore cinq kilos. Pour atteindre cet objectif, elle a son secret : "Je continue sur ma diet et le sport."

Rappelons que lors d'un entretien exclusif accordé à Purepeople.com, la belle Réunionnaise avait expliqué avoir perdu 13 kilos en sept mois avant de stabiliser son poids "grâce à un rééquilibrage alimentaire et au sport". "Un an plus tard, je n'ai pas repris un gramme, je me maintiens. J'adopte un rythme de vie qui fait que je me sens bien et j'apporte à mon corps ce dont il a besoin", avait-elle précisé. D'ailleurs, grâce à cette nouvelle hygiène de vie, Laetitia est passée d'un 40 à un 36 et la balance affiche 55 kilos. Si le mois dernier son objectif était de "ne surtout pas reprendre de poids", désormais elle souhaite se délester d'encore cinq kilos.