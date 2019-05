Laetitia (L'amour est dans le pré) : La rupture avec Raoul !

Triste nouvelle pour les adeptes de L'amour est dans le pré (M6) : un des couples phares de la saison 2018 a rompu. Ce 17 mai 2019, Laetitia s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer sa séparation d'avec Raoul, l'éleveur de brebis et de taurillons à la Réunion.

En légende d'une photo sur laquelle le couple se tient la main, la jeune femme de 34 ans a écrit : "C'est la fin d'une aventure. C'est la fin d'une histoire. On s'aime et on s'aimera toujours." Un message d'adieu non dénué de tendresse, qui n'a pas manqué de faire réagir ses milliers d'abonnés sur le réseau social. Après un an et demi de relation, c'est donc terminé entre les deux Réunionnais.