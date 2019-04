L'amour est dans le pré - Laetitia transformée : Raoul aussi a perdu du poids !

Sur Instagram, Laetitia, prétendante de Raoul dans L'amour est dans le pré 2018 (M6), a partagé son impressionnante perte de poids. La jeune femme s'est délestée de 13 kilos en seulement 7 mois ! Et depuis, elle n'a pas repris un gramme ! Et la belle a entraîné avec elle son amoureux Raoul, comme elle l'a confié en exclusivité à Purepeople.com.

"Raoul a été super content que je perde du poids", assure Laetitia. Mais ce n'est pas tout, l'éleveur de brebis et de taurillons à la Réunion a encouragé sa compagne dans sa démarche. D'ailleurs, il a lui aussi changé d'hygiène de vie grâce à la belle brune. "Mon changement d'hygiène de vie a permis de faire des recettes beaucoup plus saines pour tout le monde, confie Laetitia. Raoul ne mange pas forcément toujours comme moi, mais on partage les repas du soir et quand je cuisine mes légumes il me suit !" C'est ainsi que l'agriculteur s'est lui aussi délesté de quelques kilos : "Il a gagné un meilleur physique et perdu du poids."

Rappelons que Laetitia a perdu 13 kilos en 7 mois grâce à un rééquilibrage alimentaire et la pratique d'une activité physique régulière. La jeune femme nous a confié avoir suivi un programme de diète durant 4 mois avant d'adapter ses repas aux besoins de son corps. En parallèle, elle court trois matins par semaine, se muscle à la salle de sport trois soirs par semaine et fait de la pole dance. Une nouvelle silhouette qui change tout pour elle. "J'ai perdu deux tailles de pantalon, je suis passée d'un 40 à un 36. Et je pèse 55 kilos pour 1,69 m. J'ai donné tous mes vêtements ! J'ai changé ma garde-robe et j'en suis juste super heureuse", nous a-t-elle confié.

Laetitia connaissait déjà Raoul avant le tournage de L'amour est dans le pré. En effet, ils s'étaient croisés à la Réunion, où ils habitent tous les deux, trois jours avant que le portrait de l'agriculteur soit enregistré. Plusieurs mois après son passage dans l'émission de dating, le couple avait annoncé avoir emménagé ensemble. Et depuis, il file le parfait amour.

