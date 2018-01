Laetitia Milot enceinte et sensuelle : Son décolleté fait sensation !

Atteinte d'endométriose – une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes de fertilité –, Laetitia Milot a annoncé être enceinte de son premier enfant en novembre dernier après plus de dix ans d'attente. Sur les réseaux sociaux, la comédienne partage quelques photos de son quotidien et a récemment dévoilé un cliché sensuel.

Dessus, la future maman prend la pose en pull gris maxi décolleté, la main dans les cheveux, et le regard fixé vers l'objectif. Esquissant un sourire, Laetitia Milot se montre divine comme l'ont noté les internautes en commentaires.