Laetitia Milot : Bikini, piscine et licorne... elle se repose avec sensualité

Comme beaucoup de Français et de stars, Laetitia Milot profite actuellement des grandes vacances et du soleil. Un plaisir qu'elle vient de partager avec ses fans qui ont eu un petit coup de chaud en l'apercevant sur les réseaux sociaux. La comédienne de Plus belle la vie (France 3), également écrivain, a en effet pris la pose très sexy sur Instagram.

Vendredi 25 août, la jolie bombe de 37 ans qui rêve tant d'avoir un enfant s'est prélassée dans la piscine sur une gigantesque bouée licorne. Une mise en scène rigolote et très sensuelle puisqu'elle a affiché son corps dans un joli bikini. "Un peu de repos. #farniente #repos #chaleur", a-t-elle écrit en légende.