Laetitia Milot maman : Le prénom de sa fille dévoilée !

Laetitia Milot est la reine du suspense. Durant sa grossesse, la femme de Badri n'a dans un premier temps pas souhaité dévoiler le prénom de sa fille. Elle avait simplement précisé qu'il commençait par la lettre "L". Les fans ont ainsi laissé place à leur imagination afin de le trouver. Mais l'actrice de Plus belle la vie (France 3) n'a pas craqué à l'époque !

Elle a toutefois dévoilé sa short-list à l'occasion du tournage de son documentaire Devenir maman : notre combat contre l'endométriose, diffusé lundi 21 mai 2018, sur TF1. On savait donc que cela se jouait entre Lélia, Lyana, Laïna et Lili.

Et c'est finalement sur le prénom Lyana que le couple s'est mis d'accord, comme l'a dévoilé Laetitia Milot sur Instagram aujourd'hui. "Pardon pour ces quelques [jours] d'absence mais maman c'est du bonheur à plein temps. J'espère que vous avez passé une belle fête des mères. Ce fut une première pour moi et #Lyana m'a offert ses minuscules empreintes #bonheur #fetedesmeres #petitesmains #petitspieds", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on peut l'admirer en train de tenir sa fille. Face à elles se trouvent les fameuses empreintes, dans un cadre, ainsi qu'un panneau représentant le prénom de la princesse. Une belle publication qui a attendri ses abonnés.