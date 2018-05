Laetitia Milot : Les inquiétudes de son mari Badri pendant sa grossesse

En novembre dernier, Laetitia Milot officialisait sa première grossesse. Une victoire après un combat de dix ans. Atteinte d'endométriose, maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité, elle s'est battue comme un lionne pour devenir maman et a notamment subi une opération qui lui devait lui donner plus de chances de tomber enceinte. Quand elle a vu que son test de grossesse était positif, elle a malgré tout eu du mal à y croire comme elle l'a expliqué dans son documentaire Devenir maman : un combat contre l'endométriose, diffusé lundi 21 mai 2018, sur TF1. Laetitia Milot confie également qu'elle n'a pas levé le pied pour autant, une situation qui inquiétait quelque peu son mari Bari.

"Elle est radieuse en femme enceinte, elle est complètement épanouie, déclare le mari amoureux face caméra. Elle a toujours autant d'énergie, peut-être même plus. Ça m'inquiète un peu par moments, parce que j'aimerais qu'elle lève un peu le pied. Quand on désire quelque chose depuis tellement longtemps et qu'on se bat pour l'obtenir et qu'on commence à toucher ce bonheur, on a envie d'être un peu plus protecteur."

La belle actrice de 37 ans a bien tenté de le rassurer à plusieurs reprises en rappelant que son gynécologue lui avait assuré qu'elle était en pleine forme et qu'elle pouvait donc mener tous ses projets de front. Mais cela n'a pas suffi à convaincre totalement sa moitié : "Je lui fais confiance, mais j'ai peut-être tendance à lui dire de lever le pied. Je pense que c'est bien qu'il y ait un équilibre, sinon elle est capable de faire encore plein de choses."

Fort heureusement, Laetitia Milot n'a pas eu de soucis durant sa grossesse et elle a donné naissance à leur petite fille. Si elle a admis que l'accouchement avait été difficile, la douleur n'est rien comparée à son bonheur d'être enfin devenue maman.