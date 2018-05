Laetitia Milot maman : Le prénom de sa fille (presque) révélé

C'est le 16 mai dernier que Laetitia Milot a annoncé à ses fans impatients qu'elle était devenue maman pour la première fois. Elle a également accepté de se livrer sans tabou à travers le documentaire Devenir maman, notre combat contre l'endométriose, diffusé lundi 21 mai 2018, sur TF1. En plus d'avoir partagé les épreuves que cette maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité l'ont contrainte à traverser, la femme de Badri a évoqué son bonheur d'être devenue maman et elle a fait quelques révélations sur sa fille.

Après avoir dévoilé sa chambre ou les petits cadeaux offerts par sa maman juste avant son accouchement, Laetitia Milot et Badri ont accepté de dévoiler les prénoms qu'ils avaient en tête. Ainsi a-t-on découvert leur short list : Sélia, Dayana, Lélia, Liyana, Dahlia, Laïna, Sia et Lili. À la fin du documentaire, on ne connaît toujours pas le prénom de leur princesse, mais on sait déjà qu'il commence par la lettre "L" puisque la belle brune de 37 ans l'avait révélé à ses abonnés, sur Instagram.

Cela se joue donc entre Lélia, Liyana, Laïna et Lili. Ce qui est certain, c'est que les heureux parents ont eu beaucoup de mal à se décider !