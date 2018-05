Laetitia Milot très enceinte en plein tournage : Comment TF1 l'a aidée...

Si Laetitia Milot a appris qu'elle était enceinte de son chéri Badri alors qu'elle s'apprêtait à embarquer pour le tournage de Coup de foudre à Bora-Bora l'été dernier, c'est surtout sur celui du téléfilm Un bébé pour Noël que la jolie comédienne a dû apprendre à se ménager pour que tout se déroule pour le mieux.

Interrogée par nos confrères de Télé 7 jours, la comédienne de 37 ans a révélé que TF1 et ses équipes avaient été attentives à son bien-être durant ce projet destiné à être diffusé en décembre prochain. "Tout le monde était aux petits soins. Le scénario a été écrit pour moi, en deux mois, on a aménagé mon planning et j'avais toujours un endroit pour m'étendre entre deux prises. Quel beau cadeau de la part de TF1 ! Le réalisateur me forçait même à me reposer alors que j'avais de l'adrénaline à revendre", a-t-elle révélé, reconnaissante.

Questionnée ensuite sur la possibilité pour elle d'emmener sa petite "L" – dont on attend toujours la naissance ! – à Bora-Bora là où sa grossesse tant attendue malgré la maladie (l'endométriose) a débuté, Laetitia Milot a réagi : "Je ne le promets pas, ça fait quand même un peu loin ! En revanche, je pourrai l'emmener avec moi à Chamonix, là où j'ai tourné Un bébé pour Noël lorsque j'étais enceinte de sept mois et demi (Rires)." C'est sympa aussi...

Pour rappel, mercredi dernier, la belle actrice révélait sur Instagram après une dernière échographie que son bébé pesait 3,016kg. "On attend patiemment, dernière écho 3,016kg #babybump #enceinte #miracle #espoir #endometriose", commentait-elle en légende d'un cliché très mignon.

Coup de foudre à Bora-Bora sera diffusé le 21 mai 2018 à 21h sur TF1.