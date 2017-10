Lalla Salma du Maroc, Madison Cox, Catherine Deneuve dans l'aura YSL à Marrakech

Il y avait, tristement, un grand absent samedi 14 octobre 2017 à Marrakech : un peu plus d'un mois après la mort de Pierre Bergé, l'inauguration du musée Yves Saint Laurent Marrakech, ou "mYSLm", s'est déroulée dans une atmosphère qu'on devine particulière et chargée d'émotion...

Amie des arts – qui guidait en juin dernier à Rabat Brigitte Macron dans l'exposition Picasso qu'elle avait inaugurée un mois plus tôt – et chargée de présider à cette cérémonie, l'élégante princesse Lalla Salma du Maroc, épouse du roi Mohammed VI, a été accueillie par le par le président de la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui n'est autre que Madison Cox : dernier grand amour de l'homme d'affaires, qu'il avait épousé en mars 2017, l'Américain était entouré de membres du conseil d'administration de l'organisme ainsi que de figures de la maison de couture.

Des personnalités de renom attachées à la mémoire d'YSL avaient fait le déplacement dans la Ville Rouge, que Saint Laurent et Pierre Bergé chérissaient tant, pour l'ouverture officielle de ce centre culturel de près de 4 000 m² installé non loin du Jardin Majorelle : autour de Lalla Salma, les actrices Catherine Deneuve et Marisa Berenson, Betty Catroux, incontournable muse du créateur, ainsi que Jack Lang et son épouse Monique étaient rassemblés. Après avoir coupé le ruban inaugural et posé au coeur de ce bel aréopage d'amis d'Yves Saint Laurent, la princesse a visité l'exposition temporaire "Jacques Majorelle et le Maroc", la salle d'exposition permanente de 400 m² dédiée à l'oeuvre d'Yves Saint Laurent présentée dans une scénographie de Christophe Martin, la boutique-librairie, la galerie des photos et la bibliothèque privée de Pierre Bergé.

Dans l'auditorium de 130 places baptisé d'après le mécène et regretté fondateur de Sidaction, le violoniste Renaud Capuçon a eu le plaisir de la saluer. Sur Instagram, le virtuose, époux de Laurence Ferrari, a confié sa fierté d'avoir été sollicité pour inaugurer le lieu, "une salle extraordinaire avec une acoustique de rêve". "Merci Pierre", a-t-il écrit en marge de son petit photoreportage...