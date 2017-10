Laly (Secret Story) et l'escorting: "Plus je dis non plus les tarifs augmentent"

C'est l'affaire qui secoue le monde de la télé-réalité depuis bientôt un mois ! Lors d'un reportage diffusé dans Les Terriens du dimanche (C8) le 24 septembre dernier, le chroniqueur Jeremstar a donné la parole à une candidate, restée anonyme. Cette dernière a dévoilé ce qu'elle assure être les coulisses de la prostitution et de l'escorting dans son milieu, ce qui a généré de nombreuses réactions.

Adixia des Marseillais, Manon Marsault, Julia Paredes ou encore Christophe Beaugrand, tous ont brisé le silence afin de s'exprimer sur ce sujet. Et aujourd'hui, c'est la candidate de Secret Story 1 Laly Vallade – dont le secret était "Je suis policière et strip-teaseuse" – qui s'est exprimée auprès de nos confrères de Public.

Ainsi a-t-on appris qu'elle était régulièrement approchée afin de faire de l'escorting depuis sa sortie de la Maison des Secrets : "Oui je suis contactée plusieurs fois par semaine, voire par jour, depuis des années, ça donne une idée de l'ampleur du phénomène (...). Plus je dis non et plus les tarifs proposés augmentent, c'est aberrant !" Mais la belle brune, qui fait du X, n'a pas cédé, contrairement à d'autres participantes : "Dans mes films X, je ne tourne qu'avec mon mari, et cela depuis le début, je n'ai pas l'intention de me vendre au plus offrant."

Laly a ensuite regretté la manière dont cette affaire a été mise en avant et invite tout le monde à faire de la prévention plutôt que de la dénonciation : "La véritable prévention doit être faite par les médias en arrêtant de promotionner toutes ces filles, en arrêtant de leur donner des émissions, en arrêtant de leur donner des couvertures de magazines, tout simplement en arrêtant de parler d'elles. Vous les dénoncez mais vous les promotionnez ! Au regard de la loi, ça reste borderline : en faisant de la publicité pour des filles tout en sachant pertinemment qu'elles se prostituent, vous participez indirectement à leur activité d'escort girl (augmentation de tarifs)."

Et d'ajouter : "Ce qui me choque davantage, c'est la manière dont les médias rabaissent l'industrie pornographique, qui je le rappelle est pleinement assumée, et encensent les filles de télé-réalité qui pratiquent l'escorting de manière (mal) dissimulée. En gros, il vaut mieux se prostituer et faire croire qu'on gagne des fortunes en vendant des sachets de thé et des barres de céréales plutôt qu'être une Star du X assumée. Quelle belle hypocrisie !"

Pour finir, Laly a accusé les productions d'émissions de télé-réalité d'être hypocrites. La raison ? Un producteur lui a dit un jour qu'il aurait pu l'embaucher si elle avait dissimulé sa carrière dans le X. "'Ou alors tu arrêtes et tu fais un mea culpa...' [lui a-t-il ensuite demandé, ndlr] En résumé, mieux vaut être une escort qu'une star du X, c'est politiquement plus correct. FOUTAISES", s'agace-t-elle.

