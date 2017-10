Julia Paredes, l'escorting dans la télé-réalité ? "J'ai eu des propositions"

Fin septembre dernier, une séquence de l'émission Les Terriens du dimanche (C8) de Thierry Ardisson soulevait le problème de la prostitution et de l'escorting dans la télé-réalité via le témoignage anonyme d'une starlette du genre. Depuis, les prises de position et les révélations se multiplient...

À lire aussi Eve Angeli décline la proposition de télé-réalité de Cyril Hanouna !

Contactée par Public, Julia Paredes (Friends Trip, NRJ12) n'a par exemple pas caché qu'elle n'avait pas du tout été surprise par ces révélations. "J'étais une des premières à dénoncer les pratiques douteuses d'une candidate qui se livre à de l'escorting depuis des années", a-t-elle commencé avant de se faire plus précise : "Je parle de Manon Marsault. J'ai eu une altercation avec elle sur Snapchat. Elle avait insulté le père de ma fille. Je ne me suis pas gênée pour balancer ce que tout le monde sait mais n'ose pas dire publiquement (...) On m'a dit qu'il existait des photos et des vidéos la représentant avec des hommes pendant des prestations sexuelles tarifées."

En ce qui la concerne, Julia Paredes – maman d'une petite Luna (7 mois) – assure n'avoir jamais voulu se prêter à ces activités. "J'ai eu des propositions. (...) J'ai toujours refusé. Certaines filles cherchent du cash et une notoriété immédiate. L'escorting est un job de rêve pour ces nanas matérialistes et opportunistes", a-t-elle ajouté.

Pour rappel, le témoin anonyme interrogé par Jeremstar dans Les Terriens du dimanche avait révélé : "Ça me choque de voir des collègues de tournage se livrer à ce genre de pratiques, et même à la scatophilie. (...) J'ai compris que j'avais mis les pieds dans un réseau de prostitution. Il y a cette candidate qui est la mère maquerelle, elle travaille dans ce milieu-là depuis plusieurs années, et elle recrute dès qu'il y a une nouvelle recrue de télé-réalité plutôt sexy. Elle la recrute pour la vendre et prendre des commissions sur elle en fait."

Une interview à retrouver en intégralité dans Public, actuellement en kiosques.