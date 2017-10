EXCLU – Martika, l'escorting dans la télé-réalité : La candidate s'exprime !

Dimanche 24 septembre 2017, Les Terriens du dimanche (C8) diffusait une séquence qui a fait du bruit. Le chroniqueur Jeremstar, recruté par Thierry Ardisson cet été, a proposé une interview dans laquelle une candidate de télé-réalité restée anonyme a dévoilé ce qu'elle prétend être les coulisses de la prostitution et de l'escorting dans son milieu. Depuis, nombreux sont les candidats à avoir réagi à la polémique. Après Adixia des Marseillais, Manon Marsault, Capucine Anav, Sabrina Perquis ou encore Aurélie Preston, c'est au tour de Martika de s'exprimer sur le sujet dan son interview accordée à Purepeople.

"J'avoue que j'ai été assez outrée et horrifiée par certains propos. Je trouve que c'est assez choquant, surtout pour les jeunes qui suivent la télé-réalité. Je trouve ça très grave. Pour faire ce genre de choses, il faut avoir un pète au casque", nous a confié la candidate des Marseillais vs Le reste du monde 2 (W9). Et de préciser qu'elle ne s'était jamais retrouvée dans une telle situation.

De son côté, son petit ami Julien Guirado n'a pas souhaité commenter cette affaire.

