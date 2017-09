Sabrina (Secret Story) : La proposition indécente qu'elle a refusée pour 20 000€

Dimanche 24 septembre 2017, Les Terriens du dimanche (C8) diffusait une séquence qui a fait du bruit. Le chroniqueur Jeremstar, recruté par Thierry Ardisson cet été, a proposé une interview dans laquelle une candidate de télé-réalité restée anonyme a dévoilé ce qu'elle prétend être les coulisses de la prostitution et de l'escorting dans son milieu. Depuis, nombreux sont les candidats à avoir réagi à la polémique.

Après Adixia des Marseillais, Manon Marsault, Capucine Anav ou encore Julie Ricci, c'était au tour de Sabrina Perquis d'évoquer le sujet lors de son entretien avec Non Stop People. Aussi a-t-on appris que la candidate de Secret Story 5 (TF1) a reçu une proposition très particulière il y a quelques années : "On m'a proposé 20 000 euros pour un client privé qui voulait un calendrier porno. Il voulait des filles pour son calendrier personnel. Par contre, il n'y avait soit-disant pas de contact avec le client."

Présente à ses côtés, la candidate de Cash Island Narmada (C8) a révélé qu'on lui avait proposé 50 000 euros pour "un package vacances" : "C'est ce qui se fait le plus mais après il y a des gens qui sont directs et qui te disent directement : 'Tu me plais beaucoup, je t'offrirai ce que tu veux.'"

Le producteur des Anges sort de son silence

Thibaut Valès, le producteur des Anges, n'a également pas échappé à des questions sur le reportage lors d'une interview accordée à Télé Star : "Nous ne sommes pas concernés par ces affirmations. Nous n'avons jamais reçu d'appel de personnes qui souhaitaient entrer en contact avec des candidates. Quant à ceux que nous castons, si nous avions connaissance de telles pratiques, nous ne les engagerions pas et nous les dénoncerions. Notre public est composé d'adolescents, nous avons une énorme responsabilité que nous assumons."