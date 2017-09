Manon Marsault, Julie Ricci... des escort girls ? Elles répondent aux accusations

Dimanche 24 septembre 2017, une interview anonyme diffusée dans Les Terriens du dimanche sur C8 a soulevé le problème de la prostitution et de l'escorting dans la télé-réalité. Si aucun nom n'a été révélé pendant la séquence choc, quelques jeunes filles – pointées du doigt sur les réseaux sociaux – ont décidé de prendre la parole pour nier leur participation à de tels agissements !

C'est le cas de Manon Marsault (Les Marseillais) qui a tenu à contredire ses haters sur Snapchat. "Je ne suis pas au courant du tout de cette histoire. D'ailleurs j'ai même été assez choquée, c'est assez affligeant comme histoire. Donc j'en fais encore moins partie, vous vous doutez bien. Ça me fait un peu de peine que soit les gens citent mon nom, soit le nom de ma copine Milla. Je sais aussi pertinemment qu'elle est bien trop classe pour faire ce genre de choses. Et ça m'énerve aussi parce que je sais qui se cache derrière ce témoignage. Et c'est une fille contre qui je n'ai rien, je n'ai jamais eu de problème avec cette fille et c'est peut-être même une copine de Milla", a-t-elle commenté.

Julie Ricci (Secret Story 4 et 9 ), également pointée du doigt par des internautes, s'est quant à elle exprimée sur sa chaîne YouTube à la fin d'une "Foire aux questions" avec ses admirateurs : "Non, je ne suis pas une escort. Je n'ai pas été une escort non plus. (...) C'est totalement ridicule et infondé. Je tenais simplement à dire que c'est faux et si Jeremstar continue dans ce sens-là, si ça continue d'aller trop loin, je déposerai une plainte contre cette petite personne pour diffamation. Je tolère un certain temps mais là, il va falloir se calmer."

Pour rappel, la jeune femme interrogée par le blogueur devenu chroniqueur de Thierry Ardisson avait notamment raconté : "Ça me choque de voir des collègues de tournage se livrer à ce genre de pratiques, et même à la scatophilie. (...) Ça a lieu dans la villa, dans la salle de bain, je les vois revenir, elles ont pris leur douche, elles ont les cheveux mouillés et finalement, sans tabou, elles en parlent ouvertement. (...) J'ai compris que j'avais mis les pieds dans un réseau de prostitution. Il y a cette candidate qui est la mère maquerelle, elle travaille dans ce milieu-là depuis plusieurs années, et elle recrute dès qu'il y a une nouvelle recrue de télé-réalité plutôt sexy. Elle la recrute pour la vendre et prendre des commissions sur elle en fait."