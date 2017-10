Matthieu Delormeau, l'escorting dans la télé-réalité : Ses révélations chocs !

L'affaire de la prostitution n'a pas fini de faire du bruit.

Dimanche 24 septembre 2017, Les Terriens du dimanche (C8) diffusait une séquence qui a fait du bruit. Le chroniqueur Jeremstar, recruté par Thierry Ardisson cet été, a proposé une interview dans laquelle une candidate de télé-réalité restée anonyme a dévoilé ce qu'elle prétend être les coulisses de la prostitution et de l'escorting dans son milieu. Depuis, nombreuses sont les candidates à avoir réagi, parmi lesquelles Adixia des Marseillais, Manon Marsault, Capucine Anav ou encore Aurélie Preston.

Et hier, dans Touche pas à mon poste (C8), c'était au tour de Magali Berdah, directrice de l'agence Shauna Events qui représente beaucoup de candidats, et de l'ancien participant de Secret Story Jaja de s'exprimer. S'ils ont tous les deux assuré que l'escorting n'existait pas, Matthieu Delormeau a tenu dans l'émission un tout autre discours. "Il y a certaines filles qui étaient escorts avant d'être dans la télé-réalité. Ne me demandez pas les noms mais on le savait quand on les a engagées dans certaines émissions. Alors, on gomme un peu les sites, on essaie de les planquer un petit peu mais elles étaient escorts. Oui, il y en a parce que dans la télé-réalité, on va chercher des jolies filles. Et on les chope plus facilement sur Facebook ou sur des sites qu'à la bibliothèque Sainte-Geneviève", a confié l'ancien animateur des Anges (NRJ12). Et de poursuivre : "On voyait bien qu'elles se barraient trois jours [à Dubaï] et qu'elles revenaient avec une montre et un sac de luxe, on n'est pas idiots... Maintenant, on ne mettait pas de mot dessus." De nouvelles révélations qui devraient faire grincer les dents de plusieurs personnes.

Du côté des audiences, TPMP a rassemblé 1,31 million de téléspectateurs hier soir, soit 5,5% de part de marché.