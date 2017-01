Lamar Odom : Toujours amoureux de Khloé Kardashian, il veut la récupérer

C'est ce qui s'appelle se réveiller un peu tard. Après des mois de procédure, Khloé Kardashian et Lamar Odom sont officiellement divorcés depuis le mois dernier, un accord finalisé pendant le retour de Lamar Odom en rehab.

Sorti de centre de désintoxication aux tous premiers jours de 2017, le basketteur de 37 ans a entamé le tournage de son émission de télé-réalité qui s'intéresse à sa vie marquée par de terribles épreuves, notamment son overdose dans une maison close du Nevada survenue en 2015. Il enchaîne également les interviews et c'est au cours de l'une d'entre elles accordée à l'émission The Doctors que Lamar Odom a révélé vouloir récupérer Khloé Kardashian. Lorsqu'il lui est demandé ce qu'il veut dans l'avenir, le sportif répond "Honnêtement, je veux que ma femme revienne", récoltant les acclamations du public.

Seul petit hic, Khloé Kardashian n'est plus un coeur à prendre depuis des mois. La starlette américaine de 32 ans est en couple avec un autre basketteur, Tristan Thompson, vedette des Cavaliers de Cleveland. Une relation qu'elle a mis du temps à confirmer mais qui semble particulièrement sérieuse.

Actuellement en pleine promotion de son émission de télé-réalité consacrée à la perte de poids, Revenge Body With Khloe Kardashian, la petite soeur de Kim Kardashian n'a pas encore réagi à la déclaration de son ex-mari. Elle s'est en revanche exprimée sur son envie de plus en plus pressante de fonder une famille, qu'elle n'avait pu concrétiser avec Lamar Odom à cause de ses problèmes de fertilité. C'est au cours d'une interview pour le Today Show de NBC, Khloé Kardashian a dit "espérer" devenir bientôt maman, qualifiant également son compagnon Tristan Thompson de "génial", avant de rougir devant la caméra.

