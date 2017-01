Khloé Kardashian, 18 kilos en moins : Son saisissant avant/après !

Khloé Kardashian n'a jamais été aussi fière de sa silhouette qu'en ce moment. Longtemps considérée comme le vilain petit canard de la famille, la plus potelée de son clan, la petite soeur de Kim Kardashian s'est décidée à s'attaquer à ses kilos en trop après sa séparation d'avec Lamar Odom.

Devenue une accro du sport, Khloé Kardashian a fondu lentement, s'est musclée et s'est muée en véritable bombe. Parce qu'elle est aussi businesswoman dans l'âme, la Californienne de 32 ans a trouvé un moyen de monétiser sa fulgurante métamorphose : la réalisation d'une nouvelle émission télé-réalité intitulée Revenge Body with Khloé Kardashian, diffusée à partir du 12 janvier prochain sur E! Le principe ? Aider des candidats à obtenir le corps de leur rêve en les soumettant au programme de sport et de coaching de Khloé, et leur permettre de prendre une revanche sur la vie.

À quelques jours de l'arrivée de son nouveau projet, Khloé Kardashian a entamé un décompte sur sa page Instagram. Le "J-5" a été marqué par un avant/après saisissant. Photographiée à deux reprises dans une robe blanche, la starlette se rappelle de l'époque où elle pesait 18 kilos en plus. C'était il y a cinq ans.

"Si vous m'aviez demandé il y a cinq si je me serais vue aimer le fitness et le bien-être. Si je serais devenue une inspiration pour tant d'autres, si j'aurais été l'impulsion dont d'autres avaient besoin pour trouver leur voie. Je vous aurais ri au nez. Moi ? La rondelette ? Impossible ! Mais aujourd'hui, je ne me vois pas arrêter !", a-t-elle posté sur sa page Instagram pour accompagner le montage qui frappe.