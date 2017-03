Lara Fabian : Coquine, elle fait des emplettes qui vont ravir son mari...

Lara Fabian s'est offert son tout premier concert londonien, le 15 mars, sur la scène de l'Apollo Hammersmith. La star, qui s'apprête à publier son nouveau disque en anglais, a mis son passage dans la capitale britannique à profit...

Sur son compte Facebook, Lara Fabian a posté quelques photos de son concert mais elle a aussi illustré la séance shopping qu'elle s'est accordée en marge de la représentation. La chanteuse belge de 47 ans a fait un tour dans la boutique du géant américain de la lingerie féminine, Victoria's Secret. Au vu de l'énorme sac qu'elle avait à la main et du large sourire qui illuminait son visage, tout laisse à croire qu'elle est repartie avec plusieurs tenues ! La populaire artiste a peut-être acheté ses sous-vêtements sexy pour se faire plaisir à elle mais quand on sait qu'elle dit que son mari Gabriel est son meilleur aphrodisiaque et qu'il lui permet de se sentir bien dans sa peau, nul doute que monsieur aussi doit être ravi...