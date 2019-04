Lara Fabian et son mari Gabriel : comment ils ont échangé leur premier baiser

En février 2019, Lara Fabian a publié son 14e album baptisé Papillon. A cette occasion, la chanteuse belge de 49 ans s'était arrêtée chez Les terriens du samedi de Thierry Ardisson, sur C8, pour le plus grand plaisir l'animateur. Le passage de Lara Fabian a été rediffusé dans l'émission du 20 avril dernier en raison des vacances de Pâques.

Au cours de cette interview, il avait notamment été question de ses relations amoureuses et plus précisément de l'homme qui la rend si heureuse et épanouie depuis plusieurs années : Gabriel Di Giorgio. L'interprète de Tout et Je t'aime a rencontré l'ingénieur magicien lors de la comédie musicale Casanova, en 2012. Lara Fabian y occupait le rôle de coach vocale et Gabriel Di Giorgio aidait à la mise en scène.



Thierry Ardisson est alors revenu sur ce soir où la chanteuse et l'ingénieur magicien se sont retrouvés au bord de la mer, rien que tous les deux. Dans ce grand moment de pur romantisme marqué par deux étoiles filantes, Lara Fabien s'est sentie l'envie d'embrasser son voisin, avant d'hésiter. "Est-ce que tu sais l'âge que j'ai ?", a-t-elle alors demandé à Gabriel, pour être certaine qu'il ait toutes les informations la concernant. Ce à quoi le magicien a répondu en lançant des "âges erronés". La chanteuse a alors fini par lui révéler ses 42 ans, ce qui a lui simplement valu un : "Et ?" qui a donné des ailes à Lara Fabian. "Là je me suis dit que je pouvais l'embrasser", s'est souvenue la maman de Lou, 12 ans, née d'une précédente relation.

Depuis, Lara et Gabriel, mariés depuis 2013, ne se sont plus jamais quittés...